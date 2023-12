Un tasso di positività oltre il 21%, 4.450 nuovi contagi in una settimana e 19 decessi: sono i numeri del report settimanale Covid del ministero della Salute nella settimana pre natalizia, quella dal 14 al 20 dicembre. I contagi Covid-19 sono in crescita anche in Puglia, cosi come i decessi: in sette giorni, infatti, si è passati da 3.607 contagi rilevati a 4.450, mentre le vittime sono passate da 12 a 19.



