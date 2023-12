Poliziotti ai fornelli per solidarietà nel Brindisino

Cuochi per un giorno, poliziotti per sempre. Santo Stefano nel segno della carità e della solidarietà per gli agenti del commissariato di Mesagne, in provincia di Brindisi, oggi ai fornelli di Casa di Zaccheo, la struttura dove ogni giorno vengono preparati piatti caldi da destinare a famiglie o gente in difficoltà. Al fianco dei volontari della mensa Caritas, per il terzo anno consecutivo, i poliziotti guidati dal vicequestore Giuseppe Massaro, hanno voluto dedicare parte del loro tempo in questa giornata festiva cucinando per i circa 75 ospiti che oggi si sono rivolti al centro. Un'iniziativa nel segno della solidarietà ma anche della vicinanza tra la comunità mesagnese e la Polizia di Stato, come hanno sottolineato don Pietro De Punzio, responsabile della Casa di Zaccheo, e il vicequestore Massaro.



