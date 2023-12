Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sul Gargano, nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di ieri, tra domenica e lunedì, sul Gargano. L'epicentro del sisma è stato localizzato tra Mattinata e Monte Sant'Angelo a una profondità di otto chilometri. Non si registrano danni a persone o cose.

La scossa registrata dalla sala sismica dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non sarebbe stata avvertita dalla popolazione. Dall'inizio dell'anno sono 51 le scosse telluriche con magnitudo superiore a 2 registrate in provincia di Foggia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA