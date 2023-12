In auto 12 grammi di cocaina, assolto ex poliziotto a Bari

Il Tribunale di Bari in composizione monocratica ha assolto dall'accusa di favoreggiamento personale, "perché il fatto non costituisce reato", un agente di polizia.

L'uomo era a processo perché trovato in possesso di poco più di 12 grammi di cocaina - di cui avrebbe ceduto una dose a una donna - e accusato di aver aiutato un uomo arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti a eludere le investigazioni dell'autorità. Sentito a sommarie informazioni, infatti, il poliziotto negò che l'arrestato gli avesse ceduto la cocaina poi trovata nel suo borsello all'interno della sua auto.

La Procura aveva chiesto la condanna a 8 mesi, l'imputato era difeso dall'avvocato Antonio La Scala.

Il Tribunale ha riconosciuto come, nel caso specifico, si potesse applicare un'esimente: l'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non può essere condannato se si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga se, in concreto, queste informazioni possono determinare nei suoi confronti un grave ed inevitabile danno alla sua libertà ed al suo onore. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del danno perché l'imputato, agente di polizia, avrebbe potuto subire gravi ripercussioni sul lavoro e sulla sua carriera.

Si conclude così, dopo 7 anni, la vicenda dell'agente di polizia nel frattempo in pensione per malattia. L'uomo, nel 2018, era finito nuovamente sotto processo per truffa aggravata e falso ideologico perché, nel periodo in cui era in malattia, era stato trovato in vacanza in Albania. Anche in quel caso fu assolto ("perché il fatto non sussiste") perché la malattia di cui era affetto, di tipo psichiatrico, non fu ritenuta incompatibile con la vacanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA