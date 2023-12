Oltre 350 articoli tra prodotti commerciali, giocattoli e accessori per la telefonia sprovvisti di marcatura CE o messi in vendita su aree pubbliche senza autorizzazione sono stati sequestrati dalla polizia locale a Bari. La merce, dopo l'ordinanza di confisca, sarà distrutta.

"La lotta alle vendite abusive o ai prodotti non a norma - sottolinea la polizia locale in una nota - è per la tutela sia della leale concorrenza che per la salute dei consumatori".





