Coldiretti Puglia, a Natale spesa media per famiglia di 150 euro

Le famiglie pugliesi per preparare pranzi e cene natalizie spenderanno in media 150 euro, cifra che in alcuni casi può anche raddoppiare. Soldi che serviranno per lo più, all'acquisto di cibo a chilometro zero. È quanto emerge da una ricerca condotta da Coldiretti Puglia secondo cui 9 pugliesi su 10 trascorreranno il Natale a casa con parenti e amici. Sulle tavole non mancheranno pesce crudo, cime di rapa, panzerotti, frittelle, baccalà, porceduzzi salentini e cartellate. A confermarlo l'aumento degli acquisti del 37% di olio extravergine di oliva (scelto anche come dono natalizio), del 23% di vino, del 39% delle farine, del 69% per cento del pesce e del 25% della carne. Il Natale 2023, spiegano da Coldiretti, sarà ricordato anche per il record della vendite di spumante pugliese, dal Minutolo al Negroamaro passando per il Bombino bianco e per il rosso Castel Monte, con quasi un milione di bottiglie prodotte, molte delle quali saranno stappate nella notte di Capodanno. Nell'85% dei casi i pasti di Natale saranno preparati in casa, solo il 7% preferisce l'asporto e il 4% si affida a parenti e amici. I pugliesi trascorreranno in media più di tre ore davanti ai fornelli per poi scartare i regali, molti dei quali saranno enogastronomici.



