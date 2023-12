San Nicola e l'acqua, presentato a Bari videomapping di Aqp

San Nicola che si trasforma in Babbo Natale, una goccia d'acqua che diventa fiocco di neve, uno spettacolo video che terrà compagnia ai baresi per tutte le sere, fino a Capodanno, in piazza Ferrarese. È stato proiettato oggi pomeriggio per la prima volta, sulla facciata dell'ex mercato in piazza Ferrarese a Bari, il video mapping dell'Acquedotto pugliese dedicato all'acqua, opera ideata dall'autrice Marina Polla de Luca insieme al maestro di disegno animato Guido Manuli. L'idea, nata dalla collaborazione tra Acquedotto pugliese, Regione Puglia e Comune di Bari, è un'esperienza che terrà i baresi con il naso puntato all'insù fino all'ultimo giorno dell'anno, una volta ogni ora dalle 18 alle 22.

"L'acqua è la più grande risorsa di cui disponiamo - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - e tutelarla è tra le missioni più importanti a cui siamo chiamati.

In particolare in una regione come la Puglia, povera di risorse idriche, che ha dovuto conquistarla con sudore, ingegno e opere". "Tutto questo - ha aggiunto - ci fa essere un riferimento in Italia e nel mondo grazie al lavoro di Acquedotto Pugliese, un patrimonio di questa terra".

"Ogni giorno - ha dichiarato il presidente di Aqp, Domenico Laforgia - ci impegniamo nella promozione dell'acqua pubblica con il lavoro quotidiano di 2300 persone e con la collaborazione di 4 milioni di pugliesi, i più parsimoniosi in Italia per i consumi".

Oltre all'acqua, protagonista dell'opera è San Nicola, patrono di Bari conosciuto nel mondo come Santa Claus, Babbo Natale. Il video mapping, diviso in quattro quadri, ne segue la leggenda.

"San Nicola - ha concluso il sindaco di Bari, Antonio Decaro - è l'eroe cristiano della carità, uno dei Santi più popolari al mondo torna protagonista della magia e del racconto della nostra città. Siamo onorati di poter offrire questo nuovo spettacolo ai tanti cittadini e turisti che trascorrono le feste tra le strade e le piazze di Bari".



