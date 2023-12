Questore di Foggia, la guerra alla mafia si può vincere

Un decremento della delittuosità in generale rispetto al 2022 con una flessione importante (del 43,7%) per gli omicidi volontari, per le rapine (22%) e i furti (4%). Sono alcuni dati relativi al bilancio del 2023 della Polizia di Stato per l'intero territorio della provincia di Foggia presentati questa mattina dal questore Ferdinando Rossi.

"C'è una moderata soddisfazione per il sensibile calo della delittuosità nel corso del 2023" - ha detto il questore - che ha sottolineato come "sia necessario essere proiettati con ottimismo nel 2024. La guerra contro la criminalità organizzata continua e si può vincere, restituendo nel corso dei prossimi anni ai cittadini dell'intera provincia una situazione di serenità e tranquillità".



