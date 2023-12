Parco costa sud a Bari, avvio dei lavori all'inizio del 2024

Partiranno all'inizio del 2024, per concludersi entro il 2026, i lavori dei primi quattro lotti del parco Costa Sud, a Bari. Il progetto, finanziato dal Pnrr con 75 milioni di euro, prevede altri due lotti che arriveranno a breve in Consiglio comunale per l'approvazione, insieme al Piano urbanistico esecutivo. Il piano è stato presentato questa mattina dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il parco costiero si estenderà per sei chilometri e mezzo lungo la costa meridionale del capoluogo pugliese, dalla spiaggia comunale di Pane e pomodoro fino a San Giorgio. L'area comprenderà un parco lungo la fascia costiera, con attrezzature sportive e servizi per la balneazione, un parco agricolo e percorsi ciclo pedonali.

Come è stato riferito in conferenza stampa, saranno tutelati gli orti urbani e sociali già esistenti, così come le aree coltivate, mentre dopo lo spostamento della ferrovia l'area adesso occupata dai binari diventerà una strada. Questo permetterà di spostare nell'interno le carreggiate adesso esistenti lungo il mare, trasformandole in strade pedonali e ciclabili.

Il piano esecutivo, che anticipa il Piano urbanistico generale, prevede anche il dimezzamento dei volumi di edificazione e lo spostamento di alcune aree ora edificabili.

Nel frattempo vanno avanti gli espropri dei suoli, a partire da Punta Perotti e Torre Carnosa, con lo spostamento di alcune aree attualmente edificabili in altre, nel quartiere Japigia, già urbanizzate.



