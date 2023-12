Il Carnevale di Putignano compie 630 anni, al via il 26 dicembre

Il Carnevale di Putignano, nel Barese, compie 630 anni. Si tratta del Carnevale più famoso di Puglia e fra i più antichi del mondo, candidato a patrimonio immateriale dell'Unesco assieme ad altri carnevali storici d'Italia. Un compleanno che sarà celebrato con un'edizione, non a caso, dedicata al "viaggio nel tempo". Il 26 dicembre saranno "630 anni di versi" con Le Propaggini, la più grande e antica tradizione del Carnevale di Putignano, alle ore 15.30 in largo Porta Nuova.

Mentre sulle tavole di tutta Italia si consumano panettoni, a Putignano invece nel giorno di Santo Stefano, patrono della città, si festeggia il primo giorno di carnevale. Sul palco, otto gruppi di "propagginanti", commedianti in abiti contadini, saranno pronti a darsi battaglia con pungente ironia utilizzando il dialetto locale. Già dalla mattina del 26 dicembre, avrà luogo un momento simbolico di grande valore per Putignano: il "Passaggio del cero" fra la fondazione Carnevale di Putignano e il comitato Feste Patronali, a sancire l'inizio del periodo del "tutto vale". Con il passaggio del cero la fondazione del Carnevale chiede anticipatamente perdono alla Chiesa per le goliardie che animeranno di lì a breve Putignano.

"E' il Carnevale più lungo d'Italia - spiega la consigliera regionale con delega alla Cultura, Grazia Di Bari - ma anche tra i più longevi di Europa, uno dei maggiori attrattori per quanto riguarda la Puglia. Arrivano turisti da tutto il mondo e questo significa destagionalizzare il turismo e lo facciamo attraverso la tradizione. Regione Puglia crede molto nella capacità di attrazione dei Carnevali tanto è vero che in Bilancio abbiamo stanziato 500mila euro per sostenerli".



