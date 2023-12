Perde controllo auto e si ribalta, muore 22enne in Salento

Un 22enne è morto in un incidente stradale questa mattina sulla provinciale che collega Ruffano a Surano, nel Leccese. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto e stava andando verso l'azienda in cui lavorava quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è finto fuori strada ribaltandosi più volte nella campagna circostante.

A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri a cui sono affidate le indagini.



