Istat, il Pil della Puglia nel 2022 cresce del 5%

Il Pil della Puglia cresce del 5% nel 2022. È il dato più alto tra le regioni del Mezzogiorno e il 6° in Italia. Supera la performance di crescita nazionale (+3,7%); quella del Nord-Ovest (+3,1%), del Nord-Est (+4,3%), del Centro (+4,2%), del Centro-Nord (+3,7%), e del Mezzogiorno (+3,6%). A certificarlo è l'Istat nel report annuale sui conti economici territoriali. In termini assoluti il Pil della Puglia cresce di 3,659 miliardi di euro, passando dai 72,609 miliardi del 2021 ai 76,268 miliardi del 2022. Cresce il reddito disponibile delle famiglie consumatrici e il tasso di crescita in volume della spesa per i loro consumi finali passa dal 3,8% del 2021 al 6,1% del 2022, allineandosi alla media nazionale (+6,1% rispetto al 2021). "Questi numeri - ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci - rappresentano una piccola soddisfazione e confermano una crescita costante che ci sta facendo recuperare i punti di Pil erosi dalle grandi crisi globali che hanno caratterizzato la nostra storia dal 2008 in poi. A questo aggiungiamo un altro dato di questi giorni che riguarda l'occupazione. Nel terzo trimestre del 2023 gli occupati sono aumentati di 31mila unità rispetto all'analogo trimestre del 2022, facendo crescere il tasso di occupazione dal 49,6% al 51%".



