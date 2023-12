FdI, 'Pd-M5s mantengono vitalizio a consiglieri condannati'

"Dove è finita la presunta superiorità morale del Pd? E il giustizialismo dei Movimento 5 Stelle che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta per tagliare ogni privilegio ai politici onesti, figuriamoci a quelli che avevano rubato? In Regione Puglia non c'è più traccia. Quella che il Consiglio regionale ha scritto nella notte scorsa è una delle pagine più buie. Lo dico con grande amarezza e sconforto dopo che è stato bocciato un articolo del disegno di legge del Bilancio 2024 che prevedeva l'esclusione dell'erogazione del vitalizio per i consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, anche in caso di pena condonata per effetto dell'indulto". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Ventola.

"L'amarezza - aggiunge - è ancora più grande perché l'emendamento era stato approvato in commissione Bilancio anche da quei colleghi e partiti della maggioranza che in aula hanno votato contro. E hanno votato contro l'eliminazione di un privilegio che oggi non c'è più: il vitalizio è stato abolito nel 2012, proprio perché un privilegio e non un diritto del 'consigliere lavoratore', e quindi la stragrande maggioranza dei miei colleghi di oggi non lo prenderà, giustamente. Ma continueranno a prenderlo tutti quegli ex consiglieri regionali che sono stati arrestati, indagati, imputati, condannati in maniera definitiva".



