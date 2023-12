Capone, ritengo fondi per contrasto violenza genere necessari

"Ho ritenuto che fosse assolutamente necessario ed essenziale inserire nel Bilancio di previsione ulteriori risorse per il contrasto alla violenza sulle donne. Si tratta di 400mila euro che serviranno per finanziare attività di prevenzione attraverso anche corsi di formazione per tutti i soggetti che entrano in contratto con le vittime, e a dare sostegno ai centri antiviolenza e ai centri per gli uomini maltrattanti". Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. "Azioni - dice - volte ad evitare che siano sottovalutate le denunce da parte delle donne. Troppe volte si è arrivati tardi. La formazione servirà quindi a dare il giusto peso ad ogni possibile sentinella e a gestire processi giudiziari in maniera tale che si eviti che le vittime si sentano ancora più penalizzate attraverso approcci e linguaggi.

Nello stesso tempo è necessario intervenire sugli uomini violenti".



