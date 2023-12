Tutti all'opera, Petruzzelli avvia campagna donazioni da privati

Anche i privati da oggi potranno sostenere la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, contribuendo attivamente all'incremento dell'attività artistica, alla realizzazione di produzioni musicali e all'organizzazione di tournée nazionali e internazionali. La Fondazione ha infatti avviato l'iniziativa 'Tutti all'opera, diventa anche tu protagonista della nuova stagione', che permetterà alle aziende di effettuare donazioni in favore del teatro. La presentazione è avvenuta questa mattina nel foyer del Petruzzelli alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco di Bari Antonio Decaro, e del sovrintendente Massimo Biscardi.

La campagna è già stata avviata in via sperimentale, grazie al sostegno del governatore Emiliano, e finora ha permesso di raccogliere poco più di un milione e mezzo di euro. Questo grazie all'impegno di importanti esponenti del mondo produttivo pugliese fra i quali ci sono Acquedotto Pugliese, Megamark, Aeroporti di Puglia, Molino Casillo, Mer Mec, università Lum, Camera di commercio di Bari, Gaefcc holding, Nuova Fiera del Levante e Cobar.

Il prossimo gennaio la campagna di sostegno sarà resa ancora più strutturale, con la possibilità di accogliere nuovi donatori riuniti nell'associazione Amici della Fondazione teatro Petruzzelli, in via di costituzione. La campagna avviata oggi si somma a quella che coinvolge semplici cittadini grazie all'iniziativa, già avviata, 'Diventa donor del Petruzzelli'.





