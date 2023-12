Metrotramvia dei Sassi: firmata la convenzione Comune-Mit

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S) ha firmato la convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), per la realizzazione dell'intervento denominato "Metrotramvia dei Sassi", che è "finalizzato a facilitare l'accessibilità turistica nella città riducendo traffico privato ed emissioni inquinanti". Lo ha reso noto lo stesso Bennardi in un comunicato nel quale è specificato che si tratta di "un progetto presentato nel luglio 2020 dalla precedente Amministrazione comunale".

"Oggi" il progetto "è finanziato con una dotazione complessiva di circa 73 milioni, frutto - è scritto nel comunicato - di una rimodulazione, richiesta dallo stesso ministero, e resa possibile grazie ad approfondimenti tecnici specialistici messi a disposizione dall'attuale amministrazione, rispetto agli iniziali fondi del Programma di azione e coesione complementare Pon (Programma operativo nazionale) 2014-2020".

Lo scopo del finanziamento è quello di "aumentare l'accessibilità di Matera all'aeroporto internazionale di Bari - si legge nella scheda - oltre che agli altri siti turistici regionali, con la sostenibilità ambientale data dalla mobilità 'ultimo miglio' in accesso interno alla città e il miglioramento dell'accessibilità universale ai Sassi".



