Ex Ilva: P.Chigi, sarà garantita la continuità aziendale

Sull'ex Ilva "il governo ha assicurato che sarà garantita la continuità aziendale". E' quanto viene riferito in una nota di Palazzo Chigi a margine dell'incontro che si è svolto questa mattina tra il governo e le confederazioni sindacali. "Il governo ha confermato l'intenzione di continuare a fare la propria parte" e "ha inoltre convocato le organizzazioni sindacali per un nuovo incontro da tenersi entro la fine dell'anno". "Alla riunione - prosegue la nota - hanno preso parte i ministri degli Affari Ue e Pnrr, Raffaele Fitto, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento), e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano". Per le associazioni sindacali hanno partecipato "i rappresentanti di Fiom-Cgil, Michele De Palma, Fim-Cisl, Roberto Benaglia, Uilm-Uil, Rocco Palombella, Usb, Sasha Colautti e Ugl metalmeccanici, Giovanni Antonio Spera".

A margine dell'incontro, per oltre un'ora c'è stata la protesta dei segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, che inizialmente si erano rifiutati di lasciare Palazzo Chigi chiedendo all'esecutivo di chiarire la propria posizione in merito alla prossima assemblea dei soci del 22 dicembre e in generale rispetto al futuro di Acciaierie d'Italia.



