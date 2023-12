Donazione multiorgano al Policlinico, 200 trapianti nel 2023

Donazione multiorgano al Policlinico di Bari. Sono stati prelevati cuore, polmoni, fegato, reni e cornee da una donna di 50 anni che aveva espresso in vita la volontà alla donazione. Il Centro regionale trapianti, coordinato dal professore Loreto Gesualdo, ha messo in moto la procedura nazionale, una equipe chirurgica è arrivata da Palermo per il prelievo dei polmoni, mentre cuore, fegato e reni saranno trapiantati al Policlinico di Bari. Un risultato possibile grazie alla collaborazione multidisciplinare degli anestesisti della Rianimazione I, dei chirurghi, urologi, del laboratorio di tipizzazione tissutale e di tutto il personale della sala operatoria "M. Rubino", coordinati dal dottor Vincenzo Malcangi, responsabile delle donazioni all'ospedale universitario. Con questa donazione si raggiunge al Policlinico di Bari il numero di 200 donatori di organi effettivamente trapiantati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA