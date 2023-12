Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Vito Fornari a Lecce dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato un cane in difficoltà al primo piano di un edificio. L'animale era incastrato e quasi sospeso nel vuoto tra la righiera e il frontale del balcone. I vigili del fuoco hanno raggiunto il cane con un'autoscala riuscendo a liberarlo e a tranquillizzarlo.



