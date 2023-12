Revocato il sequestro della collezione di Banksy a Lecce

Revocato il sequestro e restituita a Stefano Antonelli e Gianluca Marziani la collezione Banksy (27 opere e illustrazioni) del valore assicurativo di 2,5 milioni di euro, in mostra presso il Complesso monumentale delle Mura Urbiche di Lecce. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione XVII, con un'ordinanza che revoca il sequestro conservativo richiesto dalla società Mediafarm. Il sequestro era stato disposto nel novembre scorso dai giudici capitolini che avevano accolto il ricorso presentato da Mediafarm srl, la società affidataria del Comune di Lecce per la gestione degli spazi delle Mura Urbiche che sosteneva di avere un credito di oltre 43mila euro nei confronti della A&M (Antonelli & Marziani) Cultural Consulting srl, società detentrice delle opere di Banksy e che aveva organizzato la mostra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA