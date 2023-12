Parco Alta Murgia, nel 2024 esito candidatura a geoparco Unesco

Nel marzo 2024 il Parco nazionale dell'Alta Murgia, in Puglia, compirà 20 anni, un anniversario festeggiato in anticipo oggi con la presentazione del tradizionale calendario e con il bilancio delle attività condotte nel 2023. Presenti, fra gli altri, il presidente del parco Francesco Tarantini e l'assessora regionale all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio. A ottobre 2023 sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza del bosco di Castel del Monte mentre, sempre nell'anno in corso, è stato chiuso il cantiere per la riqualifica delle miniere di bauxite. Sempre a ottobre, per omaggiare le eccellenze gastronomiche del territorio, è stato organizzato il Festival della ruralità con la realizzazione del villaggio del gusto. Altro importante risultato è stata la certificazione, da parte di Federparchi, dei primi trenta operatori turistici del parco con la Carta europea del turismo sostenibile: si tratta di 21 imprese locali e nove guide turistiche. Infine è stata portata avanti la lotta contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti con la campagna Alta Murgia waste free. Ma sono molti anche gli obiettivi del 2024, il primo è proseguire con la ferma opposizione del territorio al deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Lo scorso febbraio è inoltre stata annunciata la Fiera nazionale dei parchi e del turismo green che proprio nel 2024 si terrà nel quartiere fieristico di Gravina, in provincia di Bari. Infine, entro il prossimo anno il parco aspira a entrate nella rete mondiale dei geoparchi, dopo la candidatura ufficiale e il tour di ispezione da parte della commissione Unesco condotta un anno fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA