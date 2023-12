Le più belle foto di Nicola Curzio in mostra a Bari

Alcune fra le più belle fotografie, fra le migliaia scattate in carriera dal filmaker barese Nicola Curzio saranno protagoniste a Bari della mostra 'Il tempo è un gioco'. L'esposizione, dal 24 dicembre al 9 gennaio 2024 (in strada Vallisa 67, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17-ì alle 19), è organizzata dall'associazione Nicola Curzio.

L'obiettivo è riprendere le fila del pensiero e dell'impegno del filmaker scomparso giovanissimo nel 2022, con una serie di iniziative culturali e di solidarietà nella linea del suo lavoro a Bari, a Londra e a Milano. Dopo la mostra barese, che si ricollega a quelle organizzate da Nicola nell'Istituto italiano di Belgrave Square a Londra e al rapporto con il grande fotografo Josef Koudelka, l'associazione prevede di promuovere presentazioni di libri, cineforum, concerti, conferenze, eventi sportivi, azioni di concreta solidarietà anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato come l'Ail e la Compagnia del Perù. Curzio, appassionato studioso e critico cinematografico, è stato responsabile del settore Eventi dell'Istituto italiano di cultura a Londra e, dopo il master in Film studies nell'University college of London, è tornato in Italia assumendo l'incarico di responsabile del settore cultura dell'Institut français di Milano. Nel corso della sua carriera ha lavorato a moltissime iniziative, è stato direttore artistico dei TedxBari,ha fondato l'associazione di fotografia Camera chiara e ha collaborato alla rivista di cinema Uzak.



