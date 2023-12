Fisioterapista ucciso a Bari, figlio 'è assurdo tutto cio'

"E' assurdo perdere la vita così. E' assurdo che basti un attimo per togliere un marito a sua moglie o un padre ai suoi figli. E' assurdo tutto ciò". Lo scrive su Instagram Luca Di Giacomo, uno dei due figli di Mauro, il fisioterapista 63enne ucciso ieri sera a Bari con alcuni colpi di pistola mentre rientrava a casa.

"Caro papà - aggiunge Luca - io ti saluto e ti ringrazio per essermi stato sempre vicino, nel bene e nel male. Hai sempre fatto il tuo, forse anche di più. Mi hai insegnato tante cose e ne farò tesoro peri il futuro". "Adesso - conclude - sta a me diventare uomo, e lo diventerò perché sarai sempre con me. Ciao papà".



