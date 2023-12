Calcio: Bari; De Laurentiis, aggrediremo mercato di gennaio

"La nostra prima missione ora sarà aggredire il mercato di gennaio per prendere i giocatori che servono alla rosa il prima possibile. Cerchiamo un attaccante ed un play, ma saranno le condizioni del mercato a determinare i movimenti. Abbiamo ambizioni, vogliamo far bene, crescendo con la linea della sostenibilità di sistema": questo l'impegno per la sessione del calciomercato di riparazione assunto dal presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, in un incontro informale con i media per scambiare gli auguri di Natale in un albergo cittadino.

"Nel mercato estivo - ha spiegato il patron - abbiamo commesso qualche errore di valutazione. Volevamo prendere sulla carta giocatori più forti di quelli dell'anno scorso, ma i nuovi arrivati non stanno dando le giuste risposte". Poi una riflessione sui conti del club: "Il bilancio del Bari è pubblico, l'anno scorso è costato 24 milioni, sono cifre importanti. Questa società deve essere sostenibile. La spesa può arrivare fino a questo punto, altrimenti si generano buchi giganteschi. L'idea è essere un Bari sostenibile. Punto sulla sostenibilità per permettere di rendere la squadra appetibile.

State però certi di una cosa: noi non vogliamo fare retrocedere il Bari", ha concluso De Laurentiis.



