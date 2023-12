Al via l'istituzione di Zone franche doganali in Puglia e Molise

La Puglia e il Molise avranno rispettivamente 180.000 e 50.000 metri quadrati di nuove Zone franche doganali grazie alla Zes Adriatica. Lo comunica il commissario della Zes, Manlio Guadagnuolo. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha accolto la proposta del commissario straordinario e ha sottoscritto le determinazioni per l'istituzione delle Zone franche doganali. Le aree interessate sono situate a Molfetta (2,16 ettari in zona portuale, gestore Comune di Molfetta), a Bari (13,9 ettari nella Zona Industriale, gestore Omc Axles & Trailers), a Monopoli (1,92 ettari in Zona Industriale, gestore Magazzini Generali Italiani) e a Termoli (4,72 ettari in Zona Industriale, gestore Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno - Cosib).

Le Zone franche foganali consentiranno alle imprese di importare, stoccare, manipolare e trasformare le merci beneficiando dell'esenzione di dazi doganali e Iva, e di usufruire di semplificazioni amministrative. "La Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise - sostiene Alesse - riveste un'importanza strategica per lo sviluppo dell'intera area e costituisce uno straordinario volano economico per le aree produttive raggruppate attorno ai poli portuali principali delle regioni interessate".

"Ringrazio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - afferma Guadagnolo - per aver condiviso pienamente le scelte strategiche della Zes Adriatica sulle nuove Zone franche doganali. Oggi è una giornata storica, perché, grazie a questa virtuosa sinergia istituzionale, si è creata in Puglia e Molise un'occasione unica per lo sviluppo dell'imprenditoria in un'ottica di crescita e competitività a livello internazionale".



