Accoltellato un ragazzino nel Foggiano, è grave

Un ragazzino è in gravi condizioni dopo essere stato ferito al torace, alla spalla e al collo la scorsa notte a Cerignola, in provincia di Foggia, da alcuni colpi inferti con un coltello o una bottiglia di vetro rotta. Il giovane, un minorenne straniero non ancora identificato ma che secondo gli investigatori potrebbe avere tra i 15 e i 17 anni - è ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia.

Secondo quanto accertato, il ragazzino la scorsa notte, verso le 2, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella con un furgoncino da alcuni ragazzi stranieri. Il giovane, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito al policlinico Riuniti di Foggia. Indaga la polizia.



