Tassi usurari fino al 116%, quattro arresti a Foggia

Con l'accusa di estorsione e usura quattro persone sono state arrestate a Foggia, da polizia e carabinieri, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Foggia su richiesta della Procura. Tre arrestati sono stati condotti in carcere, per un quarto indagato sono stati disposti i domiciliari.

Tra gli arrestati c'è il 21enne Alessio Marino, già in carcere perchè accusato dell'omicidio di Alessandro Ronzullo, il 40enne ucciso a Foggia lo scorso 27 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane, insieme ad altri tre familiari, avrebbe richiesto ad un 31enne la restituzione di un presunto debito con tassi usurari del 116 %. Il debito sarebbe legato ad una presunta compravendita di sostanza stupefacente.

Le ritorsioni nei confronti della vittima sarebbero iniziate nel marzo del 2023 e sarebbero andate avanti anche dopo l'arresto di Marino per l'omicidio di Ronzullo, avvenuto il primo novembre scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA