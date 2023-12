Sant'Egidio, a Bari pranzo di Natale per 120 cittadini fragili

Nel giorno di Natale la comunità sant'Egidio di Bari organizzerà un grande pranzo di Natale che coinvolgerà oltre 120 poveri, bisognosi e cittadini fragili della città. Sarà il Villaggio del fanciullo del capoluogo pugliese a ospitare questa festa speciale per la quale sono attesi disoccupati, divorziati, anziani soli, persone senza fissa dimora, nuovi italiani, richiedenti asilo, rifugiati e famiglie in difficoltà.

Sant'Egidio fa sapere che quest'anno, in particolare, si aggiungono posti a tavola per una famiglia di afgani arrivata con i corridoi umanitari e per un gruppo di rifugiati ospiti del Centro richiedenti asilo di Bari che frequentano il corso di lingua e cultura italiana della comunità. Inoltre, per chi ha una casa la distribuzione di pacchi alimentari di Sant'Egidio ha raggiunto circa cento famiglie bisognose della città. Tutto questo è possibile grazie all'impegno di tanti volontari, aziende e attività commerciali della città.

In particolare al pranzo di Natale collaborano il panificio Lo sfizio di Valenzano; Pubblicità & stampa di Modugno; il fioraio l'Angelo bianco di Santo Spirito; la ditta Zamar di Giuseppe Zambrini di Bari; il ristorante La tradizione di Sammichele; il pastificio Divella; il pastificio Granoro; la cooperativa Auxilium; la fondazione Kpmg; la fondazione Tosi.





