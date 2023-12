Flc Cgil, 'stipendio rettore Unisalento da 25 a 121mila euro'

Da 25.200 a 121mila euro: è l'aumento del compenso per il rettore dell'Università di Lecce che sarà discusso domani dal Consiglio di amministrazione dell'Università del Salento. Il punto è all'ordine del giorno e sta già provocando polemiche. A sollevare il caso è stata la Flc Cgil di Lecce che parla di "stupore e malcontento nell'intera comunità accademica".

La questione riguarda in generale la rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi universitari e, in particolare, di rettore, prorettore e componenti del cda. Il Senato accademico, nella seduta del 12 dicembre scorso, non ha espresso parere favorevole alla proposta di incremento.

"È sconcertante - dice la Flc Cgil - che, dopo anni di tagli alla spesa pubblica che hanno visto ridurre salari accessori e compensi tanto al personale docente quanto al personale tecnico-amministrativo, il primo e significativo intervento di segno opposto, finanziato peraltro con le economie e i risparmi sulle spese di funzionamento dell'ateneo, veda il cda autodeterminare l'aumento del proprio compenso, senza neanche l'avallo dell'organo politico".

Per la Cgil, "ciò è ancora più sconcertante se si considera che questo intervento verrebbe attribuito anche ai componenti del cda attualmente in carica, per effetto di una retroattività fantasiosamente costruita, mentre il personale tecnico-amministrativo è ancora costretto alle ferie forzate per consentire la riduzione delle spese di energia elettrica". La Flc Cgil, quindi, chiede al rettore e al cda "un passo indietro rispetto a una scelta politicamente sbagliata nei modi, nei tempi, nella sostanza e nel contesto, che li vedrebbe, peraltro, in evidente conflitto di interessi".



