Comunali Bari,vertice centrosinistra non scioglie nodo candidato

"Tenere unita la coalizione": è questo l'obiettivo finale che si sono dati i vertici regionali pugliesi di Pd, M5S, Con, Sinistra Italiana, Azione, Europa Verde, Popolari, PSI, Socialdemocratici che si sono riuniti oggi per discutere delle amministrative di Bari. Ma il nodo candidato non è stato sciolto e resta quindi il braccio di ferro tra Pd e l'avvocato Michele Laforgia sostenuto da alcuni partiti e movimenti che si riconoscono nella 'Convenzione'.

"Tutti i presenti - si legge in una nota condivisa dai segretari dei partiti che hanno partecipato alla riunione - hanno condiviso la necessità di tenere unita la coalizione progressista. Per fare ciò ci riaggiorneremo nei prossimi giorni, ma riteniamo allo stesso tempo fondamentale e urgente la riconvocazione del tavolo cittadino, così da fare sintesi sui temi e redigere il manifesto programmatico per la città di Bari.

Sì è convenuto inoltre di ricercare e valorizzare le competenze e professionalità, includendo tutte le sensibilità politiche sinora emerse al fine di mantenere l'unità, per attuare insieme il programma e guidare la coalizione unitariamente nell'interesse della città".



