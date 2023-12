Bilancio Regione Puglia, 84 emendamenti c'è anche Tfm

Sono 84 gli emendamenti presentati in commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese al bilancio di previsione 2024 della Regione. I lavori, dopo una lunga pausa, sono ricominciati nel pomeriggio, tra gli emendamenti presentati c'è anche uno che reintroduce il contestato Trattamento di fine mandato in favore dei consiglieri regionali, abolito dal 2013. Contro il Tfm si sono espressi i sindacati, Confindustria, associazioni di categoria e il Pd nazionale. In sostanza si tratta di un assegno che viene riconosciuto ai consiglieri regionali alla fine della legislatura. Se l'emendamento dovesse essere approvato si prevede un costo solo per il 2023 calcolato in circa 3,7 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA