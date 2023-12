Influenza, Puglia tra le regioni con la maggiore incidenza

La Puglia entra nella fascia "arancione", quella che identifica una alta incidenza dei casi di influenza. Nell'ultima settimana di monitoraggio, infatti, quella dal 4 al 10 dicembre, in Puglia sono stati registrati 884 nuovi casi di influenza, per una incidenza pari a 11 casi ogni mille assistiti, la settimana precedente l'incidenza si era attestata di 9,35 casi. Solo in Lombardia, Abruzzo e Marche si registra una incidenza maggiore. Lo rileva il monitoraggio della rete dei medici "sentinella". I bambini restano i più colpiti: nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 23,12 casi ogni mille assistiti contro i 14,21 della settimana precedente; tra i 5 e i 14 anni si tocca i 13,33 casi. Ma anche tra gli adulti i dati sono sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 10,64 casi ogni mille pazienti, mentre nella popolazione over 65 i casi sono 7,57 ogni mille assistiti.



