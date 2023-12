Auto contro pilone sottovia, muore dirigente Cisl nel Tarantino

Un uomo di 65 anni, Paolo Frascella, segretario reggente della Fai Cisl di Puglia, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale Appia che da Taranto conduce a Massafra. Viaggiava a bordo di un'Audi che, per cause in corso di accertamento, è finita contro un pilone del sottovia alle porte della città. Frascella è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto poco dopo il ricovero. La polizia ha eseguito i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.



