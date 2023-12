Wiki lovers monuments, la foto del Petruzzelli vince in Puglia

Con la sua bellissima facciata rossa e la sua imponenza, il teatro Petruzzelli di Bari è protagonista della foto vincitrice dell'edizione pugliese di Wiki lovers monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia in diverse parti del mondo. Nell'edizione pugliese quest'anno sono state caricate 5.809 foto da 262 partecipanti, rendendo la regione prima in Italia per numero di iscritti. I premi sono stati consegnati oggi nell'aula magna dell'Università Aldo Moro. Il primo posto vede protagonista l'immagine del teatro, "un nostalgico scatto di foto di Giuliano Tamborra" che si è aggiudicato anche la terza posizione con una foto del ponte Adriatico del capoluogo pugliese. Al secondo posto c'è Tramonto in salina di Giovanni Cenerino "dai toni pastelli e ampi orizzonti". L'edizione italiana del concorso si svolge online, ogni settembre dal 2012, in contemporanea con altri 93 Paesi.





