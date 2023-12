Ordigno esplode dinanzi a studio medico nel Foggiano, danni

Un ordigno, con ogni probabilità una bomba carta, è stata fatta esplodere la scorsa notte a San Severo dinanzi al'ingresso di uno studio medico in via Belmonte.

L'esplosione ha danneggiato la serranda e l'onda d'urto ha danneggiato anche i vetri di due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per risalire al movente e ai responsabili e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona.



