Due anziani picchiati e derubati a Bari

Un uomo e una donna di 68 e 72 anni, residenti nel campo Rom del quartiere Japigia di Bari, sono stati aggrediti questa mattina da uomini incappucciati e armati.

Secondo quanto racconta all'ANSA Dainef Tomescu, referente del campo e residente in Puglia da 24 anni, i due sarebbero stati aggrediti e minacciati da tre uomini, a bordo di altrettante moto, e avrebbero chiesto alle vittime "rivolgendosi in romeno" di dar loro dei soldi.

"Li hanno accerchiati e li hanno colpiti ripetutamente - racconta Tomescu - anche con il calcio di una pistola, per poi togliere loro qualche migliaio di euro che avevano addosso".

All'uomo sarebbero anche stati tolti i vestiti che indossava.

L'aggressione sarebbe avvenuta in via Caldarola, a poche centinaia di metri dall'ingresso del campo. Indaga la squadra mobile della Questura di Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA