Cavalli bloccano provinciale nel Barese, interviene metronotte

Una decina di cavalli ha reso difficoltoso, questa mattina, il traffico sulla provinciale 63 che collega Ruvo di Puglia alla frazione di Calentano, nel Barese. Gli animali, sfuggiti al controllo del loro proprietario che è titolare di una impresa della zona, trottavano su strada creando disguidi agli automobilisti. A liberare la corsia è stata una pattuglia della Metronotte Srl che era impegnata in attività di controllo campestre e che ha notato gli animali. I vigilanti sono riusciti a dirottare i cavalli in un terreno che costeggia la provinciale mentre altro loro colleghi hanno individuato il proprietario che li ha recuperati e messi in sicurezza.



