Sindaco Taranto, 'confronto con coalizione, non mi dimetto'

"Se qualcuno si aspettava colpi di testa resterà deluso, non abbiamo problemi a discutere con la coalizione che abbiamo costituito. Non mi dimetto, non consegnerò la città ad un commissario, avvieremo una nuova verifica con la maggioranza, se necessario siamo pronti all'azzeramento della Giunta, oggi è il punto zero per questa amministrazione". Così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, nel corso di una conferenza stampa a palazzo di città per analizzare la situazione politica, e all'indomani del documento dei segretari regionali del Pd, del M5s, del Psi, dei Verdi e di Con Puglia, che hanno annunciato l'uscita dalla maggioranza al Consiglio comunale di Taranto. Decisione assunta dopo che il sindaco ha allargato la stessa maggioranza ai consiglieri di Italia Viva, partito al quale egli stesso ha aderito dopo aver abbandonato il Partito democratico.

"Abbiamo scoperto strada facendo - ha aggiunto Melucci - che spesso non avevamo numeri per governare, voti che mancavano proprio da quei partiti che adesso hanno trovato un'intesa regionale. A un certo punto tutti insieme abbiamo ritenuto opportuno rivalutare il perimetro di maggioranza. Oggi il programma non è cambiato di una virgola".

Il sindaco ha spiegato che nelle prossime ore "ci sarà un nuovo incontro con i partiti della coalizione originale". "Se il problema è Italia Viva - ha affermato - vedremo come fare per risolvere questo problema, siamo disposti a qualsiasi ragionamento, per noi è più importante la città che viene prima dei partiti".

Melucci ha riferito inoltre di aver informato preventivamente della "necessità di lasciare il Pd e cambiare aria" il governatore pugliese Michele Emiliano che gli "consigliò di prendere tempo". Il sindaco ha parlato anche delle interlocuzioni con il M5s e in particolare con il senatore Mario Turco. "Siamo pronti a dialogare, se vuole - ha detto Melucci - può fare il vicesindaco con delega all'Urbanistica e ai Giochi del Mediterraneo. Per senso di responsabilità e per il bene della città, non abbiamo nessuna intenzione di mollare".



