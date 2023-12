Dai militari dell'Esercito doni di Natale a bimbi del Cara Bari

Hanno ricevuto un sacchetto con impresso il volto sorridente di Babbo Natale e un bigliettino su cui era scritto il loro nome. Nel pacchetto colorato di rosso o blu c'erano bambole, costruzioni, puzzle e per i più piccoli biberon. Così, i 49 bambini - di età compresa tra i cinque mesi e i 14 anni provenienti da Gambia, Camerun, Nigeria e Tunisia e ospitati nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Bari - hanno ricevuto i pacchi natalizi con qualche giorno di anticipo. A consegnarli sono stati i militari del raggruppamento Puglia-Basilicata dell'operazione Strade sicure. "Un gesto che ha permesso di regalare un momento di serenità durante le festività natalizie, rimarcando il grande spirito di altruismo e il senso civico che contraddistingue ogni militare", ha detto il colonnello Luigi Cucinotta comandante del raggruppamento Puglia-Basilicata che ha ringraziato il personale che ha partecipato alla iniziativa.

"Nei periodi di Natale e Pasqua ci concentriamo sui bambini per regalare loro un po' di gioia e serenità", ha aggiunto il direttore del centro di Bari, Michele Di Lorenzo. L'iniziativa è nata da una raccolta volontaria di beni voluta dai militari dell'82esimo reggimento fanteria Torino di Barletta, unità alle dipendenze della Brigata meccanizzata Pinerolo.



