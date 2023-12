Conte, momento difficile per i tagli del governo al welfare

"Stiamo attraversando un momento molto difficile, perché il governo sta varando una manovra di Bilancio che ha tanti tagli al Welfare e, soprattutto, sono tagli ai cittadini, alle persone più fragili, alle pensioni. Noi siamo in controtendenza, questo governo ha smantellato anche il Reddito di cittadinanza, noi invece" in Puglia "potenziamo con il Movimento 5 stelle quelle che sono le misure di inclusione".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa convocata dal gruppo consiliare del M5s pugliese per presentare le novità legate al nuovo Reddito di dignità regionale e altre iniziative di sostegno alle famiglie e giovani, cme voucher per assistere a spettacoli teatrali o seguire lezioni di musica.



