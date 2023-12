A Trani una ricostruzione della cattedrale con i mattoncini Lego

Sarà visitabile fino all'11 gennaio nel palazzo Beltrani la riproduzione della cattedrale di Trani composta da 80mila mattoncini Lego e realizzata dal 47enne cagliaritano Maurizio Lampis. L'esposizione, presentata il 14 dicembre a Trani, si inserisce nel cartellone degli appuntamenti natalizi che animeranno i luoghi di interesse architettonico, storico e artistico della città.

"Quest'anno - ha sottolineato il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro - abbiamo investito nella valorizzazione del centro storico per renderlo protagonista delle festività natalizie. E abbiamo inserito l'esposizione della cattedrale in mattoncini Lego, rendendola fruibile a tutta la comunità e ai tanti turisti che affollano la nostra città".

"Invitiamo tutti a vivere il centro storico addobbato a festa e ad ammirare l'opera di Maurizio Lampis", ha proseguito Bottaro ricordando "la festa di fine anno in piazza Quercia con Raf e l'animazione di Radio Selene".

"Di Trani mi sono innamorato nel 2018 - ha sottolineato Lampis - e la cattedrale mi ha abbagliato per la sua bellezza.

Per me è stata una sfida poterla riprodurre nella sua bellezza e purezza".



