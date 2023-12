A Bari un confronto sulla sanità territoriale, 'verso la svolta'

"Un grande momento di confronto con tutti gli operatori sanitari che lavorano sul territorio. Ci avviciniamo ad un momento di svolta per il sistema territoriale, ad una rivoluzione della presa in carico del paziente". Sono le parole della dottoressa Rosella Squicciarini responsabile scientifica del XVIII congresso Card Puglia che si è tenuto oggi a Bari. Tra i temi affrontati il ruolo dei Distretti socio sanitari nella riorganizzazione dei servizi territoriali di assistenza, l'attivazione degli Ospedali di comunità e delle Case di Comunità in Puglia, la figura dell'infermiere di famiglia e la nascita delle centrali operative territoriali.

"La governance dell'assistenza territoriale tra Pnrr, Dm 77 ed equità". il titolo del congresso. Card è la Confederazione associazioni regionali di distretto e società scientifica delle attività territoriali che riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare per la valorizzazione delle organizzazioni e dei professionisti operanti nelle organizzazioni di servizi territoriali.

"A breve saremo testimoni di un cambio radicale dell'assistenza territoriale, abbiamo notato tutti durante il Covid le falle del sistema di assistenza. Da qui siamo partiti per mettere un punto fermo e iniziare a creare percorsi virtuosi che mirano a ridurre la burocrazia e a prendere in carico il paziente in maniera più attiva", ha concluso Squicciarini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA