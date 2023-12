Rubati farmaci da un ospedale nel Tarantino, indagini

La Polizia indaga su un furto di farmaci e materiale medico avvenuta l'altra notte nella farmacia interna all'ospedale San Marco di Grottaglie, in provincia di Taranto. A quanto si è appreso, i ladri sono riusciti a entrare dopo aver sfondato la parete da un locale adiacente. Ad accorgersi del furto sono stati alcuni dipendenti alla riapertura della farmacia. In particolare, sarebbero stati sottratti i farmaci conservati negli armadi refrigerati, come insulina, adrenalina ed emoderivati. La direzione ospedaliera ha presentato denuncia al commissariato di polizia che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.



