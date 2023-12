Incidente nel Tarantino, gravi moglie e figlia della vittima

Angelo Nuzzo, 51enne residente a San Pancrazio Salentino (Brindisi), è la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 7 ter Salentina, nei pressi di Manduria (Taranto). L'uomo, che lavorava nella Marina militare a Taranto, viaggiava con la moglie e la figlia 14enne, rimaste gravemente ferite, a bordo di una Nissan che si è scontrata frontalmente con una Bmw, coinvolgendo poi altre tre auto (una Abarth, una Lancia e un'Audi). Sette in tutto i feriti. La Nissan si è ribaltata e gli occupanti, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco. Nuzzo è morto sul colpo, sua moglie e sua figlia sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La prognosi per entrambe è riservata.

Sul posto sono intervenute autoambulanze del 118, squadre dell'Anas, carabinieri, polizia stradale e locale di Manduria.

Sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA