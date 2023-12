Camera commercio Bari premia 24 imprese storiche

Sono 24 le realtà economiche che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento di imprese storiche dalla Camera di commercio di Bari. Sono realtà frutto di "storie di dedizione e di impegno, anche familiare, che sono patrimonio di un'intera comunità" ha detto la presidente dell'ente camerale, Luciana Di Bisceglie, nel corso della cerimonia durante la quale stamattina sono state consegnate le targhe. A ottenerle sono state aziende che operano in diversi settori (industria, commercio e servizi, artigianato, agricoltura, cooperative, consorzi e società consortili, impresa socialmente responsabile) e in possesso della longevità imprenditoriale, secondo i criteri contenuti in un apposito bando indetto nel 2022 dall'ente camerale barese.

Durante la cerimonia è stato ricordato anche Alessandro Ambrosi, ex presidente della Camera di commercio di Bari scomparso lo scorso giugno. "Fu lui a volere fortemente questo premio - ha aggiunto Di Bisceglie - che, giunto alla terza edizione, vuole attestare il valore di tutti gli imprenditori e le imprenditrici storici che, grazie alla loro capacità di rinnovarsi, continuano a contribuire allo sviluppo economico del territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari, ma allo stesso tempo rappresentano una preziosa testimonianza della tradizione imprenditoriale locale".



