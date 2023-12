Società sportiva Martius si scusa con drag queen dopo offese

Arriva il giorno delle scuse ufficiali tra la società Polisportiva Martius e Tekemaya, la drag queen salentina che ha denunciato nei giorni scorsi di essere stata derisa e umiliata da alcuni giovani calciatori della locale squadra di calcio mentre si esibiva in un locale a Martano (Lecce). Nel pomeriggio, nella sala consiliare del Comune, che si è unito alle scuse a nome di tutta la cittadinanza, si è svolto un incontro con l'artista promosso dall'amministrazione comunale che ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza a Tekemaya dopo quanto accaduto.

In aula era presente anche tutta la squadra della Polisportiva Martius e la dirigenza. E c'erano anche i piccoli componenti del consiglio comunale dei ragazzi. "Per chiudere una pagina e aprirne una nuova che è quella dei diritti civili, dell'accoglienza, del rispetto e della solidarietà che come amministrazione comunale abbiamo portato sempre avanti", ha detto il sindaco Fabio Tarantino.

E' stato inoltre deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione sul tema della diversità. "E' un gesto che mi fa ben sperare questo di oggi - ha detto Tekemaya - anche se nella società c'è ancora molto da fare perché bisogna educare, nelle famiglie, nelle scuole, al rispetto degli altri, chiunque esso sia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA