Un operaio di 27 anni è caduto dall'impalcatura del cantiere in cui stava lavorando e ora è ricoverato in prognosi riservata. E' accaduto a Villa Baldassarre, frazione di Guagnano, in provincia di Lecce.

L'operaio, di origini albanesi, è stato trasportato in ambulanza al Vito Fazzi di Lecce dove gli operatori sanitari hanno riscontrato varie fratture e traumi. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal.





