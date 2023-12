Boheme al Petruzzelli è sold out, giovedì conversazione su opera

La Bohème di Puccini, che chiude la stagione d'Opera 2023 del teatro Petruzzelli di Bari, ha registrato il sold out per tutte le date. E la conversazione sull'opera, a cura di Giovanni Bietti, si terrà il 14 dicembre alle ore 19 nel foyer del politeama: l'ingresso all'incontro è libero fino ad esaurimento posti.

L'allestimento scenico dell'opera, la cui prima è in programma giovedì 21 dicembre, sarà quello della Fondazione Petruzzelli che ha debuttato nel 2019. La regia è dell'argentino Hugo De Ana che cura anche le scene e i costumi, in un intreccio di pathos ed emozioni visive che fanno da sfondo alle note pucciniane affidate alla bacchetta di Giacomo Sagripanti che condurrà l'orchestra ed il coro preparato da Fabrizio Cassi.

Maestro del coro di voci bianche "Vox Juvenes" Emanuela Aymone.

A curare il disegno luci sarà Valerio Alfieri.

Daranno vita all'opera: Selene Zanetti (Mimi' 21, 23, 27, 29 dicembre), Martina Gresia (Mimi' 22, 28 dicembre), Ivan Ayon Rivas (Rodolfo 21, 23, 27, 29 dicembre), Riccardo Della Sciucca (Rodolfo 22, 28 dicembre), Biagio Pizzuti (Marcello 21, 23, 27, 29 dicembre), Luca Galli (Marcello 22, 28 dicembre), Bianca Tognocchi (Musetta 21, 23, 27, 29 dicembre), Francesca Pia Vitale (Musetta 22, 28 dicembre), Adolfo Corrado (Colline 21, 23, 27, 29 dicembre), Francesco Leone (Colline 22, 28 dicembre), Gurgen Baveyan (Schaunard), Bruno Lazzaretti (Alcindoro/Benoît), Vincenzo Mandarino (Parpignol), Vito Tralli (Venditore ambulante), Antonio Muserra (Sergente dei doganieri), Graziano De Pace (Un doganiere).

La Bohème sarà in replica al Teatro Petruzzelli venerdì 22 dicembre alle 20.30, sabato 23 e mercoledì 27 dicembre alle 18.00, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre alle 20.30.



