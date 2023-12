A Bari scarpe rosse al posto delle decorazioni di Natale

Anche gli addobbi di Natale possono trasformarsi in un messaggio contro i femminicidi. Succede nel bistrot Honèst, nella centralissima via Sparano, a Bari, che quest'anno ha deciso di eliminare le solite decorazioni sostituendole con 108 paia di scarpe rosse, come il numero delle donne uccise nel 2023. Le scarpe, donate dall'azienda Primadonna, saranno messe in vendita e il ricavato andrà, in accordo con l'assessorato al Welfare del Comune di Bari, al centro antiviolenza comunale che accoglie e aiuta le donne vittime di violenza.

"Per chi acquisterà le scarpe, sarà uno shopping particolare - spiega Luca Rutigliano, ideatore dell'iniziativa -. Verrà venduta solamente la scarpa sinistra e, a un anno di distanza, i clienti potranno recuperare la scarpa destra. Un modo per far sì che tutti ricordino le vittime non solo il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, ma per tutto l'anno".

Le scarpe sono acquistabili dal 14 dicembre e rimarranno esposte fino al 25 novembre 2024. Sempre dal 14 dicembre, su tutti gli scontrini emessi da Honèst sarà riportato anche il numero da chiamare in caso di necessità con la scritta 'Se sei donna e subisci violenza chiama il 1522. Non sei sola'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA