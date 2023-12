Daspo a presidente onorario Barletta calcio, ci sarà ricorso

Un Daspo della durata di un anno è stato notificato al presidente onorario della società calcistica ASD Barletta 1922 Mario Dimiccoli, di 54 anni, denunciato anche per resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale, per i comportamenti tenuti a concusione della partita persa dalla squadra a Matino (serie D, girone H) disputata primo ottobre scorso. La società sportiva ha annunciato che "tali fatti sono oggetto di attenta valutazione e che avverso il provvedimento notificato sarà proposto rituale ricorso".

Il divieto di accesso a manifestazioni sportive è stato firmato dal questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo. Dopo la sconfitta, il dirigente del Barletta avrebbe inveito contro la terna arbitrale, da lui considerata responsabile della cattiva gestione del match e quindi del risultato negativo, tentando di raggiungerla nello spogliatoio. Gli agenti della polizia, intervenuti per sedare gli animi, sarebbero stati stati insultati e minacciati dal dirigente poi denunciato.

"Rimaniamo fiduciosi - fa sapere la società biancorossa - che la giustizia possa fare il suo corso".



